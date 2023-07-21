Ali Türkkan, 20-23 Temmuz tarihlerinde Estonya’da sahne alacak

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC3) bu sezon ikinci yarışına çıkıyor.

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, co-pilotu Burak Erdener ile birlikte Fiesta Rally 3 aracıyla birlikte Estonya Rallisi’nde podyum için mücadele edecek.

Türkkan bu yıl ilk kez yarıştığı WRC3’te ilk yarışında podyuma çıkma başarısı göstermişti. Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener 1-4 Haziran tarihleri arasında İtalya Sardinya Rallisi’nde üçüncü olmuştu.

Estonya Rallisi öncesinde açıklamalarda bulunan Red Bull sporcusu Ali Türkkan şöyle konuştu:

Geçtiğimiz ay Sardinya Rallisi’nde Dünya Ralli Şampiyonası’na podyumda başlayarak çıtayı epey yükselttik. Bundan sonrası için de hedefimiz her zaman podyumda kalmak. Fakat Sardinya'nın aksine önümüzdeki Estonya yarışı ve arkasından gelecek Finlandiya yarışı çok yabancı olduğumuz topraklarda geçecek. İki etap da çok yabancı olduğumuz etaplara sahip. Bu yüzden Sardinya’daki kadar hızlı olmak bizim için ekip olarak pek kolay olmayacak. Ancak hiçbir yarışın kolay olmadığının bilincindeyiz. Hedefimiz her zaman podyum. Sardinya'da etap kazanamamıştık, çok kısa sürelerle kaçırmıştık. Umarım bu yarış podyumda oluruz ve bu podyumu etap galibiyetleriyle de süslersek bizim için henüz ikinci yarışımızda çok güzel ve büyük bir adım olur.