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    AlphaTauri açıkladı: Pierre Gasly ile bir yıl daha

    Pierre Gasly, gelecek sezon AlphaTauri F1 Takımı'nda kalacak.
    • 24.06.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 14:13
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    AlphaTauri açıkladı: Pierre Gasly ile bir yıl daha

    Formula 1 takımlarından AlphaTauri, Fransız pilotu Pierre Gasly'nin sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

    Takımdan yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Gasly, 2023 sezonunda da AlphaTauri'de kalacak.

    Kariyerinde 3 kez podyum gördü

    Formula 1'e 2017'de adım atan Gasly, 3 kez podyum gördüğü kariyerindeki tek yarış birinciliğini, AlphaTauri ile 2020 İtalya Grand Prix'sinde yaşadı.

    Gasly, 9 etabın geride kaldığı Formula 1'de bu sezon 16 puan topladı ve sürücüler klasmanında 11. sırada yer aldı.

    AlphaTauri açıkladı: Pierre Gasly ile bir yıl daha #1

    AlphaTauri açıkladı: Pierre Gasly ile bir yıl daha #2


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