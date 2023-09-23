AlphaTauri yeni pilotlarını duyurdu! Devam kararı Formula 1'de AlphaTauri, 2024 yılında Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo ile yarışacaklarını açıkladı.

ensonhaber.com

Formula 1'de 2024 yılı için takımların pilotları belli olmaya devam ediyor.

AlphaTauri de resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2024 yılında Japon pilot Yuki Tsunoda ve Avustralyalı sürücü Daniel Ricciardo ile yarışacağını duyurdu.

Yusi Tsunoda 2 yıldır takımda

2021 yılında AlphaTauri ile Formula 1'e adım atan Yuki Tsunoda o dönemden beri takımda yer alıyor.

Daniel Ricciardo ise Formula 1'de daha önce HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault ve McLaren takımları için yarışmıştı.

Lawson'a kötü haber

2024 sezonu öncesinde çoğu koltuk kesinleşirken, kesinleşmeyen koltuklardan ikisi AlphaTauri'deydi. AlphaTauri'nin normalde Tsunoda ve Ricciardo ikilisiyle devam etmesi bekleniyordu ancak Ricciardo'nun takıma dönüşünden çok kısa süre sonra Hollanda'da sakatlanıp onun yerine gelen Liam Lawson'un gösterdiği performanslar, Red Bull'un Lawson'u yarıştırma yönünde karar alabileceği iddialarına neden oldu.

Ancak sonunda karar verildi ve Japonya GP hafta sonunda takımın Japon sürücüsü Tsunoda ve Avustralyalı sürücüsü Ricciardo ile devam edeceği duyuruldu.

Diğer taraftan Ricciardo'nun yerine yarışmaya devam eden Lawson, 2024'te Red Bull'un her iki takımı için yedek sürücü olmaya devam edecek.

Bu anlaşma kapsamında Lawson, yedek pilotluğu dışında testlere çıkacak, simülatör ve geliştirme çalışmaları yapacak.