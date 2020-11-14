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    Antrenman turuna çıkan pilotlar asfaltı beğenmedi

    Antrenman turuna çıkan pilotlar asfaltı beğenmedi

    Yarın yapılacak olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'i öncesi pilotlar Intercity İstanbul Park'ın asfaltına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 13:29
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 15:59
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    Yıllar sonra ülkemizde düzenlenecek olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'i öncesi heyecan giderek artıyor.

    PİLOTLAR ŞİKAYETÇİ

    Pilotlar antrenman turları için asfalta çıkarken, başta Hamilton olmak üzere bütün yarışçılar yoldan şikayetçi oldu.

    Antrenman turuna çıkan pilotlar asfaltı beğenmedi #1

    Lewis Hamilton, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." derken, Daniil Kvyat "Buzun üstünde daha kolay yol tutuşu yakalardım." ifadelerini kullandı.

    Antrenman turuna çıkan pilotlar asfaltı beğenmedi #2

    Max Verstappen, "Pist gittikçe kötüleşiyor. Çok kaygan." şeklinde konuşurken, Charles Leclerc ise "Lastikler çok soğuk. Bu şekilde sürülemiyor." dedi.

    Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı.

    Antrenman turuna çıkan pilotlar asfaltı beğenmedi #3

    YARIŞ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Öte yandan yarın (pazar günü) saat 13.10'da başlayacak olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'i S Sports'tan naklen yayınlanacak.

    Antrenman turuna çıkan pilotlar asfaltı beğenmedi #4

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