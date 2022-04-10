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    Avustralya'da zafer Charles Leclerc'in

    Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Avustralya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 16:36
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    Avustralya'da zafer Charles Leclerc'in

    Formula 1'de sezonun 3. mücadelesi, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte, 58 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Leclerc, en hızlı tur zamanının da sahi oldu. 24 yaşındaki sürücü, Avustralya Grand Prix'si ile birlikte kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı.

    Son dünya şampiyonu Max Verstappen ise aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz ise yarışın ilk bölümünde yaşadığı sorun nedeniyle bitiş çizigisini göremedi.

    Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci, Mercedes'in genç sürücüsü George Russell üçüncü oldu. Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

    Formula 1'de sezon, 24 Nisan'da İtalya'daki Emilia Romagna Grand Prix'siyle devam edecek.

    Pilotlar

    1. Charles Leclerc - 71 puan
    2. George Russell - 37
    3. Carlos Sainz - 33
    4. Sergio Perez - 30
    5. Lewis Hamilton - 28

    Takımlar

    1. Ferrari: 104
    2. Mercedes: 65
    3. Red Bull: 55
    4. McLaren: 24
    5. Alpine: 22

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