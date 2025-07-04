Ayhancan Güven, DTM'in 4. ayağında piste çıkıyor

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) dördüncü ayağında piste çıkacak.

Almanya'daki Norisring Pisti'nde düzenlenecek yarışta Ayhancan Güven, Manthey EMA takımı adına direksiyon başına geçecek.

YARIŞ TAKVİMİ

Bugün gerçekleştirilen iki antrenman seansıyla başlayan organizasyon, yarın TSİ 10.15'teki sıralama turları ve TSİ 14.30'daki ilk yarışla devam edecek, 6 Temmuz Pazar günü aynı saatlerde yapılacak ikinci sıralama turu ve yarışla sona erecek.

3. SIRADA

Oschersleben'de tarih yazarak DTM'de yarış kazanan ilk Türk olan Red Bull sporcusu Ayhancan, genel klasmanda 73 puanla 3. sırada yer alıyor.