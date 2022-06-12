Azerbaycan GP'sinde kazanan Max Verstappen

Bakü'de düzenlenen Formula 1 yarışında Hollandalı pilot Max Verstappen, mücadeleyi ilk sırada tamamladı.

Ferrari'nin üstün göründüğü fakat sonunda Red Bull'un kazandığı iki yarışın ardından sezonun bir sonraki yarışı Azerbaycan'da yapıldı ve hafta sonunun önceki günlerine oranla sürücüleri daha sıcak bir hava karşıladı.

51 turluk uzun yarışın başlangıcı için pilotların büyük çoğunluğu orta hamuru tercih ederken, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lance Stroll ve Mick Schumacher sert hamuru tercih etti.

Yarış Leclerc'in önderliğinde başladı

Sorunsuz formasyon turunun ardından yarış Ferrari pilotu Charles Leclerc'in önderliğinde başlarken, Sergio Perez harika bir start aldı ve ilk virajda blokaj yaşayan Ferrari pilotu Charles Leclerc'i geçerek liderliğe oturdu.

Leclerc daha sonra Max Verstappen'in de baskısı altına girdi ancak yerini korudu. Böylelikle ilk turların ardından sıralama Perez, Leclerc, Verstappen ve Carlos Sainz şeklinde oldu. İlk 15'te sıra kazanan bir başka isim, sekizinci sıradaki Yuki Tsunoda'yı geçen Sebastian Vettel'di.

Perez, liderliği almasının ardından Leclerc ile arayı 2 saniyenin üzerine çıkardı ve DRS açılmadan önce Leclerc'le arayı açmış oldu.

Sainz Ferrari'nin ilk kurbanı

Yarışın dokuzuncu turunda Carlos Sainz güç kaybeden aracını kenara çekti ve dördüncü götürdüğü yarışa veda etmiş oldu. İspanyol pilot takım radyosundan araçta bir şeylerin bozulduğunu söyledi. Bunun üzerine sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Ferrari bunun üzerine Leclerc'i sert lastik için pite alırken, arka tarafta Mercedes pilotları, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly de pite girdi. Tekrarlarda Leclerc'in pit stopu beklenenden biraz uzun sürdüğü görülse de, arkadaki isimlerin pit stop yapmasıyla yarışa Red Bull pilotlarının ardında üçüncü sırada dönmüş oldu.

Red Bull pilotlarına ek olarak Fernando Alonso ve McLaren pilotları pistte kalmaya karar verdiler.

Bunun üzerine yeni sıralama Perez, Verstappen, Leclerc, Russell, Alonso, Norris, Ricciardo, Gasly, Ocon, Vettel, Hamilton ve Tsunoda şeklinde oldu. Vettel böylelikle pitlerde Hamilton'ı geride bırakmış oldu.

Verstappen, Leclerc'in aradan çekilmesinin ardından Perez'le arayı 1 saniye civarına indirdi ve takım arkadaşını baskı altına almaya başladı. Leclerc ise bu mücadeleyi yaklaşık 11 saniye geriden takip ediyordu ve farkı giderek kapatıyordu.

Verstappen, bitime 15 tur kala Perez'i start finiş düzlüğünde yakaladı ve ilk viraja gelirken güzel bir atak yaparak takım arkadaşını geride bıraktı.

Red Bull'dan Perez'e: Savaş yok!

Sonrasında Red Bull'un Perez'e "Savaş yok!" diyerek takım emri verdiği görüldü.

Bundan iki tur sonra Red Bull, Perez'i pite aldı ve Meksikalı pilot nispeten yavaş bir pit stopla Leclerc'in gerisinde fakat Leclerc'in önünde yarışa döndü.

19. turda Verstappen'i pite çağıran Red Bull, sorunsuz geçen pit stopun ardından Hollandalı pilotu sert lastikle piste gönderdi. Leclerc böylelikle pit stopların ardından liderliğe yükselirken, Verstappen ikinci, Perez üçüncü ve Russell dördüncü sırada yer aldı.

Leclerc motoru yüzünden yarış dışı kaldı

Leclerc ön tarafta 10 saniyenin üzerine çıkardığı farkla rahat şekilde lider gidiyordu fakat bu durum sadece iki tur sürdü çünkü Leclerc, Sainz'ın yolda kalmasından sadece 15 tur sonra dumanlar çıkaran motoruyla yavaşladı ve pite gelerek yarışı bıraktı.

Ferrari garajında büyük hayal kırıklığı yaşanırken, Leclerc'in ne kadar üzgün olduğu görülebiliyordu. İtalyan ekip böylelikle daha henüz 21 turda iki aracını birden kaybetmiş oldu.

Bunun üzerine liderlik Verstappen'e geçti ve Hollandalı pilot peş peşe iyi turlar atarak Perez'le arayı açmaya başladı.

Ferrari motorlu Haas pilotu da yolda kaldı

Yarışın 34. turunda Haas pilotu Kevin Magnussen dumanlar çıkaran Ferrari motoruyla yolda kaldı ve sanal güvenlik aracına sebep oldu.

Bunun üzerine pit stoplar başladı ve Red Bull pilotları hemen pite gelip, yeni set sert lastiklere geçtiler. Ayrıca Mercedes de pit stoptan faydalanarak her iki pilotunu da pite aldı.

Yarışın kalanında Red Bull pilotlarının yapması gereken tek şey olaylardan uzak durmak ve araçlarını finişe getirmekti.

Verstappen 5. galibiyetini aldı

Verstappen ön tarafta herhangi bir hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek ilk sekiz yarışta beşinci galibiyetini almış oldu.

Hollandalı pilot aynı zamanda Red Bull'a arka arkaya beşinci galibiyetini getirdi ve şampiyonada puanını 150'ye çıkardı.

Perez yarışın yıldızlarından birisiydi ve startta Leclerc'i geçerek liderliği aldı. Ancak turlar ilerledikçe tempo kaybetti ve sanal güvenlik aracının ardından Verstappen'in baskısı altına girdi.

Verstappen arayı kapatınca Red Bull, Perez'den birbirleriyle savaşmamasını istedi. Bunun üzerine Verstappen'e geçilen Perez, yarışın kalanında Hollandalı pilotla aynı tempoyu koruyamadı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

En hızlı turu da atan Perez, Red Bull'a bu yılki üçüncü dublesini getirdi ve puanını 129 yaparak şampiyona ikinciliğine yükseldi. Perez'le takım arkadaşı arasında 21 puan yer alıyor.