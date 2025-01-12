AA & Ensonhaber

Geçen sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez boy gösterecek ve Yamaha Motoxracing'in başarısı için mücadele edecek Bahattin Sofuoğlu, çalışmalarını Sakarya'da Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdürüyor.

Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni sezon öncesi 22-23 Ocak'ta İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde yeni motosikletiyle ilk kez piste çıkacak.

"İKİ HAFTA DAHA SÜREM VAR"

Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, yeni sezonun ilk testlerinin 22 Ocak'ta başlayacağını söyledi.

Geçen sezonun ortalarında yaşadığı kazada ön çapraz bağlarının yırtıldığını hatırlatan Sofuoğlu, şu şekilde konuştu:

Sezon biter bitmez ön çapraz bağ ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra ilk ayda motora binmeye başladım. İki hafta daha sürem var. Ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra ilk testlere gideceğim. Teste kadar ön çapraz bağı konusunda kendimi yüzde 100 hazırlamaya çalışıyorum. Normalde kasımın sonunda testlere gidecektim ama ocak ayına ertelenince hemen ameliyat oldum, ön çapraz bağ serüveni geçti.

"BERABER ANTRENMAN YAPMAK FAYDA SAĞLIYOR"

Yeni sezon hazırlıklarını, milli motosikletçilerle Kenan Sofuoğlu Pisti'nde antrenman yaparak sürdürdüklerini dile getiren Sofuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Beraber antrenman yapmak fayda sağlıyor. Burada rekabet var. Rekabet her zaman insanı geliştiriyor. Kendin bindiğin zaman bu ortamdaki gibi hiçbir zaman rekabetçi olamıyorsun ama karşında rakibin olduğu zaman onlarla sürünce çok daha etkili oluyor.

"DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK, GÜZEL BİR SERÜVENİMİZ OLDU"

Red Bull sporcusu Sofuoğlu, katıldığı ilk büyük organizasyonlardan Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda da Yamaha takımıyla mücadele ettiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu: