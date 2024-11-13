İHA

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonunda Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing adına yarışacak.

26-27 Kasım'da İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde yeni motosikletiyle ilk kez boy gösterecek olan milli motosikletçi Sofuoğlu, aynı pistte antrenman yaptığı ve 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'yla birlikte yarışacak.

ÜST SIRALARDA OLMAYI HEDEFLİYOR

Uluslararası yarış kariyerine 2016 yılında Asya Yetenek Kupası'nda başlayan Sofuoğlu, 2022'de Dünya Supersport Şampiyonası'na geçerek 3 sezon boyunca burada yarıştı ve dört podyum ile 1 galibiyet elde etti.

2025 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak olan Bahattin Sofuoğlu, 'Ağabeyim' dediği Razgatlıoğlu'nun izinden gitmeyi istiyor. WSBK'ta ikinci Türk sporcu olarak yarışacak Sofuoğlu, üst sıralarda olmayı hedefliyor.

"TOPRAK RAZGATLIOĞLU AĞABEYİM ŞU AN ORADA BİR EFSANE"

2 kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'yla aynı klasmanda yarışmanın gurur verici olduğunu belirten Sofuoğlu, şunları dedi:

Bildiğiniz üzere yeni bir kategoriye, Superbike'e geçtik. Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim şu anda orada bir efsane. Ben de seneye ilk defa oraya gideceğim. Bu sezon bittikten sonra hemen İstanbul Park'ta hazırlıklara başladık ve güzel hissettirdi. Orada güzel derece yaptık, pist rekorunu kırdık. Ama tabii ki orası hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece benim ilk temasım oldu binlik motor ile. Daha sonrasında iki testimiz daha olacak ve sezona başlayacağız. Sezona elimden geldiğince hazır başlamaya çalışacağım. Her yarış benim için bir tecrübe olacak. Adım adım gelişmeye çalışacağım. İnşallah sürprizler olur ve çok güzel yerlere gelirim bir an önce.

"BU SENE DE ONUNLA AYNI PİSTTE SUPERBIKE'DA OLACAĞIZ"

Toprak Razgatlıoğlu'nun tecrübelerinden yararlanacağını belirten Bahattin Sofuoğlu, şu şekilde konuştu: