Bahreyn'de kazanan Oscar Piastri oldu

İHA

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı pole pozisyonunda başlayan Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1:35:39.435 derecesiyle kazandı.

Piastri, böylece bu sezonki ikinci zaferini elde etti.

PODYUMDAKİLER

Yarışta Mercedes'ten George Russell ikinci, Mclaren'den de Lando Norris üçüncü oldu. En hızlı turu da Oscar Piastri gerçekleştirdi.

SIRADAKİ YARIŞ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Formula 1'de sezonun 5. yarışı gelecek hafta Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

Pilotlar

1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77 puan

2- Oscar Piastri (Avustralya): 74 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 69 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 63 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 32 puan

Takımlar

1- McLaren: 151 puan

2- Mercedes: 93 puan

3- Red Bull: 71 puan

4- Ferrari: 57 puan

5- Haas Ferrari: 20 puan