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Bottas, Russell ve Vettel'e ceza
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesin üç pilot grid cezası aldı.
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 10:16
Formula 1'de sıradaki durak olan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde şimdilik üç pilota motorlarında yapılan değişiklik sebebi ile ceza verildi.
BOTTAS’A 5 SIRA CEZA
Buna göre Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas 5 sıra ceza alırken, sırasıyla Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel ve Willaims'tan önümüzdeki sezonun Mercedes pilotu George Russell da en arka sıradan başlama cezası aldı.
Formula 1 kurallarına göre takımlar, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda motorlarda belirli bir sayıda değişiklik yapabiliyor.
Bundan sonrasında yapılan değişikliğe göre 5 sıra, 10 sıra ya da en arka sıra cezası alabiliyor.