Bottas: Türkiye'deki en iyi yarışım

İstanbul Grand Prix'sini kazanan Valtteri Bottas, "En iyi yarışlarımdan biri oldu. Bir ufak kayma dışında her şey kontrol altındaydı. " ifadelerini kullandı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Bottas yarışın ardından açıklamalarda bulundu.

“NEFİS BİR SÜRÜŞTÜ”

Valtteri Bottas "Nefis bir sürüştü. En iyi yarışlarımdan biri oldu. Bir ufak kayma dışında her şey kontrol altındaydı. Otomobile çok güveniyordum, kolay değil. Strateji belirlemek lazım. Her şey harika gitti ve mutluyum." dedi.

"İSTANBUL'U ARTIK ÇOK SEVİYORUM"

Bottas ayrıca "Zor bir yarıştı ve hak ettim. Kendimi iyi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Bu sezon yarış kazanamamıştım. Kolay bir yarış olmadı. Tempom iyiydi. Şartlar kolay değildi. Yarışı bitirip galibiyeti almayı başardım. Tribündeki taraftardan çıkan ses ve atmosfer konusunda şaşırdım. Çok destek vardı! İstanbul'u artık çok seviyorum. Önümüzdeki yıllarda da İstanbul'a gelmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE KABUSUYDU

Bottas geçen sene İstanbul Park'ta düznlenen yarışta, yağış nedeniyle çok zorlanmıştı.

Lastikler ve yolla mücadelesi oldukça başarısız geçmiş ve yarışı 14. sırada tamamlamıştı.