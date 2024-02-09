Haberler



Motor sporları



Büyük Britanya Grand Prix'si, 2034 yılına kadar Formula 1'de

Büyük Britanya Grand Prix'si, 2034 yılına kadar Formula 1'de Formula 1'den yapılan açıklamaya göre Büyük Britanya Grand Prix'sinin 2034'e kadar takvimde kalacağı belirtildi.