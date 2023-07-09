Büyük Britanya'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Büyük Britanya'da gerçekleşti.
Red Bull'un pilotu Max Verstappen, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 26.720 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Norris ve Piastri takip etti
Hollandalı sürücünün 0.241 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) 2'nciliği, pisti liderden 0.372 saniye yavaş turlayan Oscar Piastri (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.
52 turluk yarış, bugün TSİ 17.00'de başlayacak.