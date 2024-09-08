Can Öncü, Fransa'daki ikinci yarışta 9. oldu

AA & Ensonhaber
Dünya Supersport Şampiyonası'nın heyecanı devam ediyor.
Fransa'nın 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde 8. ayak mücadelesinin ikinci yarışı gerçekleştirildi.
CAN 9. OLDU
Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Can Öncü, ikinci yarışta damalı bayrağı 9. sırada geçti.
SIRADAKİ YARIŞ İTALYA'DA
Fransa'daki ikinci yarışı, Barni Spark takımından İtalyan Yari Montella birinci, vatandaşı Pata Yamaha Ten Kate ekibinden Stefano Manzi ikinci, Aruba Ducati takımının İspanyol pilotu Adrian Huertas ise üçüncü sırada bitirdi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağı, 20-22 Eylül'de İtalya'da yapılacak.
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