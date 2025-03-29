Can Öncü, Portekiz'deki ilk yarışı kazandı

AA & Ensonhaber
Dünya Supersport Şampiyonası'nın heyecan Portekiz ayağı ile devam ediyor.
Sezonun 2. ayağındaki ilk yarış, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 17 tur üzerinden yapıldı.
CAN, YARIŞI İLK SIRADA BİTİRDİ
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, pole pozisyonundan başladığı yarışı ilk sırada bitirdi. İtalyan Stefano Manzi ikinci, Hollandalı Bo Bendsneyder ise üçüncü sırayı aldı.
2023'TEN SONRA İLK ZAFERİNİ ELDE ETTİ
2023'ten sonra ilk zaferini elde eden Can Öncü, yarışın ardından Türk bayrağıyla tur atarak galibiyetini kutladı.
Portekiz ayağındaki ikinci yarış, yarın yapılacak.
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