Can Öncü, Supersport Hollanda ayağındaki ikinci yarışı kazandı

AA & Ensonhaber
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağında heyecan yaşandı.
Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.
CAN, YARIŞI BİRİNCİ BİTİRDİ
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can Öncü, 5. cepten başladığı yarışta bitiş çizgisini, İtalyan Stefano Manzi'nin yalnızca 0.012 saniye önünde geçti. Hollandalı Bo Bendsneyder ise 3. sırayı aldı.
4. SIRADA
Can, bu sezon 2'nci, Supersport kariyerinin 3. yarış birinciliğini elde etti.
Puanını 77'ye yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Manzi'nin 48 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.
SIRADAKİ YARIŞ İTALYA'DA
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı, 3-4 Mayıs tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.
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