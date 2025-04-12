Can Öncü, Supersport Hollanda ayağındaki ilk yarışta 3. oldu

AA & Ensonhaber
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında heyecan yaşandı.
Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ilki tamamlandı.
ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden milli sporcu Can Öncü, pole pozisyonundan başladığı yarışı 3. sırada bitirdi.
Damalı bayrağı, Hollandalı Bo Bendsneyder ilk, İtalyan Stefano Manzi ise 2. sırada geçti.
Hollanda etabının ikinci yarışı yarın yapılacak.
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