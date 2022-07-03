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    Cem Bölükbaşı Britanya'da istediğini alamadı

    Cem Bölükbaşı, F2 Büyük Britanya ana yarışında 18. oldu
    • 03.07.2022 - 14:34
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    Cem Bölükbaşı Britanya'da istediğini alamadı

    İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 29 tur üzerinden yapıldı.

    Charouz takımı adına yarışan Cem, 19. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada bitirdi.

    Sargeant lider

    Logan Sargeant (Carlin takımı) birinci, Theo Pourchaire (ART) 2'nci, Liam Lawson (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı.

    Formula 2'de sezonun Avusturya'daki 8. ayağı, 9-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

    Cem Bölükbaşı Britanya da istediğini alamadı #1


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