Cem Bölükbaşı, Japonya'daki yarışı 11. sırada tamamladı

AA
Milli otomobil sürücüsü Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği Super Formula serisinin 7. ayağı 4,801 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde yapıldı.
Cem Bölükbaşı, 14 virajı bulunan pistte gerçekleştirilen ve 19. sıradan başladığı yarışı 11. sırada bitirdi.
Yarışı Nojiri kazandı
Super Formula serisinin 7. ayağını Mugen Takımı'ndan Japon Tomoki Nojiri kazandı.
Öte yandan mücadelenin açılış turunda yaşanan kaza izleyenleri korkuttu. Kaza sonrası yarışa bir süre ara verildi. Kazaya karışan sürücülerden yaralanan olmadı.