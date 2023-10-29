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Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın son yarışında 15. oldu

Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın son yarışında 15. oldu Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 9. ve son yarışını 15. sırada tamamladı.