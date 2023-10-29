Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın son yarışında 15. oldu

AA
Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen Super Formula Şampiyonası'nda yarış, 31 tur üzerinden yapıldı.
TGM Grand Prix takımı adına yarışan Cem, 17. sırada başladığı mücadelede bitiş çizgisini 15. sırada geçti.
Docomo Dandelion takımından Kakunoshin Ohta yarışın galibi oldu.
Pilotlar klasmanını 18. sırada noktaladı
Vantelin TOM'S takımından Ritomo Miyata ise 114,5 puan toplayarak 2023 Super Formula'da şampiyonluğa ulaştı.
Cem de 5 puanla bu sezon 25 ismin yer aldığı pilotlar klasmanını 18. sırada bitirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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