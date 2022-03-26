Cem Bölükbaşı yarıştan çekildi

Formula 2 yönetimi, antrenman sırasında yaşanan kazanın ardından beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı’nın hafta sonu yarışmayacağını açıkladı.

Formula 2'de mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yaptı.

Bölükbaşı, duvara çarpan aracından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çıktı.

Kaza sonrası Twitter'dan bir açıklama yapan Bölükbaşı, "Iyiyim. Im OK" yazdı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) yapılan açıklamada, Cem Bölükbaşı'nın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Formula 2'de bugün Cidde'de gerçekleştirilen serbest antrenmanlarda kaza yapan Cem Bölükbaşı'nın kontrol amaçlı hastaneye kaldırılması tavsiye edilmiştir. Cem Bölükbaşı, King Fahad Askeri Hastanesi'ne götürüldü." ifadeleri yer aldı.

YARIŞTA YOK

Son olarak Formula 2'den yapılan resmi açıklamada ise, "Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla ihtiyacı kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi" denildi.

"ARACIMA TEKRAR BİNMEYİ HEVESLE BEKLİYORUM"

Formula 2'de mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, "Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışında yer alamayacağım açıklandı." dedi.

Bölükbaşı, "Herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışında yer alamayacağım açıklandı. Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 şampiyonasına kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.