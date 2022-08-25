Cem Bölükbaşı'nı yollayan Charouz, kadın pilotla anlaştı

Formula 2 takımı Charouz Racing, 24 yaşındaki milli sporcu Cem Bölükbaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Formula 2 organizasyonu, Charouz takımının, Cem Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiğini açıkladı.

Cem Bölükbaşı yerine Tatiana Calderon geldi

Charouz'un, hafta sonu Belçika'da gerçekleştirilecek Spa-Francorchamps pistinde Cem Bölükbaşı'nın yerine Tatiana Calderon ile yarışacağı belirtilen açıklamada, "Kolombiyalı sürücü, sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilen Cem Bölükbaşı'nın yerine 2022 sezonunun geri kalanında 2019'dan bu yana ilk kez Formula 2'de yarışacak." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ilk otomobil sporcusu olmuştu

Bu sezon Formula 2'ye katılma başarısı gösteren 24 yaşındaki milli sporcu, bu organizasyonda Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu olmayı başarmıştı.



