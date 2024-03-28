Charles Leclerc, dondurmacı açıyor Formula 1 pilotu Charles Leclerc, geçtiğimiz aylarda kar üstünde dondurma yemesiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise sürpriz bir hamleyle kendi dondurma dükkanını açacağını duyurdu.

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Geçtiğimiz aylarda kar üstünde dondurma yediği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Formula 1 pilotu Charles Leclerc, sürpriz bir kararla dondurmacı açacağını duyurdu.

Monako asıllı pilot, yakın zamanda hayranlarıyla paylaştığı bir videoda, kendi dondurma dükkanını açmayı planladığını açıkladı. Leclerc, bu adımı attığını ve dondurma konusundaki tutkusunu işe dönüştürmeye karar verdiğini belirtti.

Ticarette de başarı istiyor

Henüz detayları paylaşılmamakla birlikte, Leclerc'in dondurmacı işletmesinin nasıl bir konsepte sahip olacağı ve hangi lezzetleri sunacağı merak konusu oldu.

Formula 1 dünyasından sıra dışı bir adım atan Leclerc'in, pistlerdeki başarısının yanı sıra girişimcilik yolunda da dikkatleri üzerine çektiği gözlemleniyor.