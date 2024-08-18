Deniz Öncü, Avusturya'da 11. oldu

AA
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilen Moto2 yarışına Red Bull KTM Ajo takımıyla 14. cepten başlayan milli motosikletçi Deniz Öncü, damalı bayrağı 11. sırada geçti.
RAMUS, BİRİNCİLİĞE ULAŞTI
2024 Avusturya Moto2 Grand Prix'inde Red Bull KTM Ajo takımından İtalyan pilot Celestino Vietti Ramus birinci, Speed Up takımından İspanyol sürücü Alonso Lopez ikinci, CFMOTO Inde Aspar Takımı'ndan Büyük Britanyalı Jake Dixon da üçüncü sırada bitirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış