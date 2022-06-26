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    Deniz Öncü, Hollanda'da 9. oldu

    Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda ayağını 9. sırada tamamladı.
    • 26.06.2022 - 15:54
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    Deniz Öncü, Hollanda'da 9. oldu

    Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcu, sezonun 11. yarışı için piste çıktı.

    Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte düzenlenen yarışı Sterilgarda Husqvarna Max takımından Japon sürücü Ayumu Sasaki ilk sırada tamamlarken, liderin 12.309 saniye gerisinde bitiş çizgisini geçen Deniz Öncü ise 9. oldu.

    12. yarış 7 Ağustos’ta

    İspanyol Sergio Garcia'nın 182 puanla liderlik koltuğunda oturduğu sürücüler klasmanında, Red Bull KTM Tech3 sürücüsü Deniz Öncü, 98 puanla 6. sırada bulunuyor.

    Moto3'te sezonun 12. yarışı, 7 Ağustos'ta Büyük Britanya'da yapılacak.

    Deniz Öncü, Hollanda da 9. oldu #1


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