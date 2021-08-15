Deniz Öncü kariyerinin ikinci podyumunda

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin on birinci yarışını ikinci sırada tamamladı.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, 2021 Moto3 sezonunun on birinci durağında podyuma ulaştı.

Yarış başlangıcında harika bir start alan Deniz Öncü, ilk virajda iyi bir atak yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Romano Fenati ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine girişen Deniz, henüz dördüncü virajda birinciliğe yükseldi.

İKİNCİ OLDU

Yarışın geri kalan kısmında ilk sıraları kovalamaya devam eden Deniz, bir ara dördüncülüğe kadar gerilese de tekrar lider olmayı başardı. Son turuna lider girdiği mücadelede Deniz Öncü, Garcia’nın ardından yarışı ikinci sırada tamamladı.

Deniz Öncü, bu sezon Barcelona’daki Katalonya Pisti’nde gerçekleştirilen yarışta üçüncü olarak Moto3 kariyerinin ilk podyumunu elde etmişti.

Moto3 takviminde sezonun on ikinci yarışı 29 Ağustos’ta İngiltere’de koşulacak.