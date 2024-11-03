Deniz Öncü, Malezya'da 7. sırayı aldı
AA & Ensonhaber

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Malezya etabı yapıldı.

Sepang Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın 19. etabında yarışan Red Bull KTM Ajo sürücüsü Deniz Öncü, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Yarışı, Deniz'in takım arkadaşı İtalyan Celestino Vietti kazandı. İspanyol pilotlardan Jorge Navarro ikinci, Izan Guevara ise üçüncü sırada yer aldı.

AI OGURA, ŞAMPİYON OLMUŞTU

Pilotlar klasmanında Japon Ai Ogura, geçen hafta Moto2'de 2024 dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

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Emre Çalışkan
Editor