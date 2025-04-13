Deniz Öncü, Moto2 kariyerinin en iyi sonucunu aldı

AA & Ensonhaber

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenen 4. ayağında heyecan yaşandı.

Başkent Doha'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'ndeki yarış, 18 tur üzerinden yapıldı.

EN İYİ DERECESİNİ YAPTI

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü, 7. cepten kalktığı mücadeleyi 14. tura kadar lider götürdü ancak İspanyol Aron Canet'in 1.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti.

Geçen sezon Aragon Pisti'nde Moto2'deki ilk podyumuna çıkan 21 yaşındaki Deniz, bu sonuçla kariyerinin en iyi derecesini aldı.

SIRADAKİ YARIŞ İSPANYA'DA

İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı 27 Nisan'da koşulacak.