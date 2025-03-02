Deniz Öncü, sezonun ilk yarışına çıktı

AA & Ensonhaber

Bu sezon da Red Bull KTM Ajo takımı adına Dünya Moto2 Şampiyonası'nda piste çıkan Deniz Öncü, Buriram'daki Chang Uluslararası Yarış Pisti'nde 22 turdan oluşan sezonun ilk yarışında mücadele etti.

Milli motosikletçi, yarışı 12. sırada bitirdi.

ZİRVE GONZALEZ'İN

Sezonun ilk yarışını, Liqui Moly Dynavolt Intact GP adına yarışan İspanyol sporcu Manuel Gonzalez kazandı.

Kürsüde ikinci sırayı Fantic Racing Lino Sonego takımından İspanyol pilot Aron Canet, üçüncü basamağa ise Liqui Moly Dynavolt Intact GP takımından Avustralyalı pilot Senna Agius aldı.

SIRADAKİ YARIŞ ARJANTİN'DE

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı 14-16 Mart'ta Arjantin'de gerçekleştirilecek.