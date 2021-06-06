Deniz Öncü'den kariyerinin ilk podyumu

Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında 3. olan milli motosikletçi Deniz Öncü, kariyerinde ilk kez podyuma çıktı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nda İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen yarışta, 12. cepten start aldı.

Ay-yıldızlı motosikletçi, yarışın son turlarındaki kazalardan uzak durarak yarışı 4. sırada tamamladı ancak 3. sırada yarışı bitiren Jaume Masia'nın pist sınırlarını aşıp ceza almasının ardından 3. sıraya yerleşerek, podyuma çıktı.

KUPA KAZANAN İKİNCİ TÜRK SPORCU OLDU

İlk kez Moto3 Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Deniz Öncü, ikizi milli motosikletçi Can Öncü'den sonra Moto3 sınıfında kupa kazanan ikinci Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağını Sergio Garcia birinci, Jeremy Alcoba ikinci ve Deniz Öncü ise üçüncü sırada tamamladı.