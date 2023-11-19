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Di Giannantonio MotoGP'de ilk galibiyetini aldı

Di Giannantonio MotoGP'de ilk galibiyetini aldı MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Gresini Racing Ducati takımından İtalyan pilot Fabio Di Giannantonio birinci olarak kariyerindeki ilk MotoGP zaferini de elde etti.