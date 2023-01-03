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    Drift kralı Ken Block kazada hayatını kaybetti

    ABD'li ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti kazası sonucu 55 yaşında öldü.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 12:13
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    Drift kralı Ken Block kazada hayatını kaybetti

    Kaza, ABD'nin Utah eyaleti Wasatch ilçesinde gerçekleşti.

    Block'un kurucusu olduğu Hoonigan takımından yapılan açıklamada, "Ken Block'un yaptığı kar motosikleti kazası nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz. Ken, bir vizyoner, öncü ve ikondu. Her şeyden önemlisi bir baba ve eşti. Onu çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

    Amerika Ralli Şampiyonası'nı 2006, 2008 ve 2013'te ikinci sırada tamamlayan Block, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Rallikros Şampiyonası'nda da yarıştı.

    Drift videolarıyla tanınıyordu

    AA'nın haberine göre; 2010'da kendisinin de öncülüğünü yaptığı Gymkhana Grid yarışlarıyla popülaritesini arttıran Block, sosyal medyada yayınlanan drift videolarıyla da tanınıyordu.

    Ken Block

    Ken Block

    Ken Block


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