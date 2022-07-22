Dünya Motokros Şampiyonası finali Türkiye'ye yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası finalinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3-4 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağı açıklandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIM tarafından MXGP Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın finali Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Böylece bu yıl motokrosta dünyanın en iyilerinin kürsüye çıktığı ödül töreni de bu Türkiye'de yapılacak.

Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılacak organizasyon, ayrıca önem taşıyor.

Dünya genelinde 186 ülkede yayınlanan Dünya Motokros Şampiyonası'nın final mücadelesi, 3-4 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Yiğitbaşı: "Çok büyük bir gurur"

AA'nın haberine göre; açıklamada görüşlerine yer verilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "en iyi teknik altyapı" ve "en iyi padok" ödülüne sahip Afyonkarahisar Pisti'nde 2022 yılının başarılı takım, sporcu ve ülkelerini görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, "Şehrimizin dünya şampiyonasının finaline ev sahipliği yapması çok büyük bir gurur kaynağı. İstikrarlı bir şekilde düzenlenen organizasyonumuz şampiyonluk ödül töreniyle adeta taçlandı. Büyük Taarruz'un 100. yılını kutladığımız bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha hem ülkemize hem de şehrimize dönecek." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en popüler 10 branşı arasında yer alan motokrosta dünya şampiyonlarını Afyonkarahisar'da bir araya getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Türkiye'de 4. kez düzenlenecek. Bu istikrarlı organizasyonumuzun yanına bir de ödül töreni eklendi. Şampiyonanın finalini şehrimizde yapacağız. Dünya ve Avrupa şampiyonları ödüllerini şehrimizde alacak. Hem şampiyonaya hem de büyük ödül törenine ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı çok mutluyuz."