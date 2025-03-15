Dünya Snowcross yıldızları Erciyes’te buluştu

DHA

Dünyanın en başarılı snowcross yarışçıları, Türkiye’nin gözde kış sporları merkezi Erciyes’te bir araya geldi. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyon, 770 metrelik pistte sıralama yarışlarıyla start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin destekleriyle gerçekleşen etkinlik, geçtiğimiz yıl büyük yankı uyandırmıştı. 41 farklı kayak pistine sahip olan Erciyes, geçtiğimiz yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı bu organizasyonla dünya çapında 850 milyon kişiye ulaşmıştı. Bu yıl ise şampiyonanın televizyon yayınlarıyla 86 ülkede izlenmesi hedefleniyor.

8 ÜLKEDEN 29 SPORCU PİSTTE

Şampiyonada Türkiye, İsveç, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, Norveç ve Slovakya’dan gelen sporcular mücadele ediyor. 20 erkek ve 9 kadın sporcu, zorlu parkurda kıyasıya bir rekabete girişti. Türkiye adına yarışan ilk Türk snowcross sporcusu Galip Alp Baysan, Erciyes’teki yarışta da ülkemizi temsil ediyor.

SNOWCROSS HEYECANI DÜNYA EKRANLARINDA

SNX Türkiye, bu yıl 86 farklı ülkede canlı yayınlanarak küresel izleyici kitlesine ulaşacak. Türkiye’de ise organizasyon TRT Spor, D-Smart Spor ve Sportstv ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Zirvede adrenalin ve hızın buluştuğu Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor.