DHA

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağında ilk yarışı ikinci sırada tamamlayarak puanını 493’e yükseltti ve kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olmayı başardı. 2021’deki ilk şampiyonluğunu tekrarlayan Razgatlıoğlu, bu kez de zaferle dolu bir sezonu geride bıraktı. Dünya şampiyonluğunu garantiledikten sonra Jerez’deki final yarışını da birincilikle tamamlayan Razgatlıoğlu, büyük bir başarıyla yurda döndü. İstanbul Havalimanı’nda kendisi için düzenlenen karşılama töreninde büyük bir coşkuyla karşılanan milli sporcu, basın mensuplarına duygularını paylaştı.

Bir şampiyonluğu daha Türkiye’ye kazandırmanın gururunu yaşayan Toprak Razgatlıoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Böyle bir karşılamaya layık görüldüğüm için çok mutluyum. Ülkeme bir dünya şampiyonluğu daha getirmiş olmak beni gururlandırıyor. Zorlu bir sezondu ama sonunda şampiyonlukla taçlandırmak çok sevindirici. Birçok ülkede İstiklal Marşımızı okutma fırsatı bulduk. Bu, tarif edilemez bir onur. İnşallah nice şampiyonluklara ulaşmaya devam ederiz.

“KAZANIN ARDINDAN ÇOK BÜYÜK BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK”

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezon boyunca yaşadığı zorluklara rağmen güçlü bir geri dönüş yaparak elde ettiği şampiyonluğu değerlendirdi. Kazadan sonra toparlanmanın kolay olmadığını vurgulayan Razgatlıoğlu,

BMW ile anlaşmamız ilk açıklandığında pek çok kişi olumlu yorum yapmamıştı. Ancak sezon boyunca 13 kez birincilikle yeni bir rekor kırmayı başardık. Ardından ciddi bir kaza geçirdim. Bu kazadan sonra gerçekten büyük bir geri dönüş gerçekleştirdik ve şampiyonluk mücadelesini sürdürerek ikinci dünya şampiyonluğumuzu kazandık. Birinci olduktan sonra İstiklal Marşı'nı dinletmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak bizim için en büyük mutluluk

ifadelerini kullandı.

Destekçilerine teşekkür eden Toprak,

Başta Kenan abiye, üzerimizdeki büyük emeği için minnettarım. Ayrıca federasyon başkanımıza, tüm federasyon ekibine, Spor Bakanlığı'na ve Red Bull’a da teşekkürü borç bilirim. Gerçekten büyük bir aileyiz. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız

diyerek duygularını paylaştı.

“HEDEFİM SENEYE DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK”

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, gelecek hedeflerine dair yaptığı açıklamada,

Amacım, gelecek sezonda da aynı azimle mücadele ederek bir kez daha dünya şampiyonluğunu kazanmak. Şu an sezon başlamadan bunu söylemek elbette kolay değil, ancak şu an için kazandığım bu şampiyonluğun keyfini çıkarmak istiyorum

ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

KENAN SOFUOĞLU: ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Eski milli yarışçı Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'na verdikleri desteği vurgulayarak,

Toprak’ın başarısını Türkiye’de daha fazla duyurmak istiyoruz. Dünyanın tanıdığı bir sporcunun kendi ülkesinde yeterince tanınmaması bizi üzüyordu. Sizlerin bu ilgiyle buraya gelmesi, Toprak’ın başarısına gösterdiğiniz bu destek bizi çok mutlu etti. Ayrıca rahmetli başkanımız Bekir Yunus Uçar’ı da anmak istiyorum. Kendisi de bugün burada olmayı çok arzuluyordu. En büyük emek verenlerden biriydi. Şu anda elimizde belki de dünyanın en değerli motosiklet yarışçısı var ve onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bizler de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz

ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yapılan açıklamaların ardından motosiklet ve otomobillerden oluşan bir konvoyla alandan ayrıldı.