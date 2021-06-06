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    F1 Bakü GP'sini Sergio Perez kazandı

    Formula 1 Bakü GP'sinde, Max Verstappen kaza yaptı. Lewis Hamiton, pist dışına uçtu. Damalı bayrağı gören Sergio Perez oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 18:01
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    F1 Bakü GP'sini Sergio Perez kazandı

    Formula 1'de iki kez kırmızı bayrak çıkan Azerbaycan GP'de kazanan Red Bull Racing'ten Sergio Perez kazandı.

    Aston Martin'den Sebastian Vettel ikinci sırada yer aldı. 4 kez Dünya şampiyonu, yeni takımıyla ilk kez podyuma çıktı.

    Alpha Tauri'den Pierre Gasly üçüncü sırada başladı. Yarışa ilk sıradan başlayan Ferrari'den Charles Leclerc ise dördüncü oldu.

    F1 Bakü GP sini Sergio Perez kazandı #1

    MAX VERSTAPPEN YARIŞ DIŞI KALDI

    Max Verstappen, lider götürürken 5 tur kala sol arka lastiği patladığı için yarış dışı kaldı.

    Lewis Hamilton ise son 3 tur kala yeniden başlayan yarışta ikinci çizgide yer alsa da, ilk virajda frenleme hatası yaptı ve pist dışına uçarak büyük bir avantajı kaybetti.

    F1 Bakü GP sini Sergio Perez kazandı #2

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