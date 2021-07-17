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    F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralamada Lewis Hamilton galip

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışına, Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.
    • AA
    • 17.07.2021 - 01:56
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    F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralamada Lewis Hamilton galip

    Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 26.134 saniyelik süresiyle galip geldi.

    VERSTAPPEN İKİNCİ, BOTTAS ÜÇÜNCÜ

    Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, Hamilton'ın 0.075 saniye arkasında ikinciliği, liderden 0.194 saniye yavaş turlayan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

    F1 Büyük Britanya Grand Prix sinde sıralamada Lewis Hamilton galip #1

    3 ETAPLI SPRİNT SONRASI "POLE" POZİSYONU

    Sıralama turlarında alınan dereceler, sprint yarışının grid dizilişinde geçerli olacak. Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışının sonucu, pazar günkü yarışta pilotların sıralamasını belirleyecek. Kazananın "pole" pozisyonunu elde edeceği sprint yarışında ilk 3'e girenler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan alacak.

    F1 Büyük Britanya Grand Prix sinde sıralamada Lewis Hamilton galip #2

    BÜYÜK YARIŞ PAZAR GÜNÜ

    İlk kez Büyük Britanya Grand Prix'sinde uygulanacak sprint yarışı, bugün TSİ 18.30'da, 52 turluk yarış ise 18 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

    F1 Büyük Britanya Grand Prix sinde sıralamada Lewis Hamilton galip #3

    F1 Büyük Britanya Grand Prix sinde sıralamada Lewis Hamilton galip #4

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