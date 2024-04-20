F1 Çin Grand Prix'sinin sprint yarışında Max Verstappen birinci oldu Red Bull'un pilotu Max Verstappen, 19 tur üzerinden yapılan Formula 1 Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını lider bitirdi.

AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 5. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.

Damalı bayrağı ilk sırada gördü

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, 4. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Liderin 13.043 saniye gerisinde Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, takım arkadaşı Verstappen'in 15.258 saniye arkasında Meksikalı Sergio Perez ise üçüncü oldu.

Sıralama turlarının bugün, yarışın ise yarın TSİ 10.00'da başlayacağı Çin Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 85 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 70

3. Charles Leclerc (Monako): 64

4. Carlos Sainz (İspanya): 59

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 40

Takımlar

1. Red Bull: 155

2. Ferrari: 129

3. McLaren: 74

4. Mercedes: 42

5. Aston Martin: 33

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)