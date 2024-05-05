F1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Verstappen kazandı

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Formula 1'de sezonun 6. etabı ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak.
Yarışın sıralama turlarında 1 dakika 27.241 saniyelik derece elde eden Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.
Verstappen'i Ferrari sürücüleri takip etti
Sezonun ilk 5 yarışında da pole pozisyonunu kazanan Verstappen'in 0.141 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.214 saniye gerisindeki Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.
Miami Grand Prix'si pazar akşamı TSİ 23.00'te koşulacak.
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