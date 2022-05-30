Petrol
115.82
0.43%
Euro
17.436
0.16%
Dolar
16.3036
0.69%
Altın
970.63
0.55%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
482.887
1.41%
BTXN Coin
12.63
-0.31%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    F1 Monako Grand Prix'sinde kazanan Perez

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.
    • 30.05.2022 - 00:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    F1 Monako Grand Prix'sinde kazanan Perez

    Formula 1'de sezonun 7. mücadelesi, Monte Carlo sokaklarında oluşturulan 3,3 kilometrelik pistte yapıldı. Yarışın startı, yağmur nedeniyle 1 saat 5 dakika sonra güvenlik aracı eşliğinde verildi.

    Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, ilk 4'teki isimlerin "pit stop"larını tamamladığı 23. tur sonunda 4. sıraya geriledi. Red Bull'dan Sergio Perez, iki sıra birden kazanarak liderliğe yükselirken, Meksikalı pilotu Carlos Sainz (Ferrari) ve Max Verstappen (Red Bull) izledi.

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #1

    Mick Schumacher kaza geçirdi, yarış durdu

    AA'nın haberine göre; Haas'tan Mick Schumacher'in kazası nedeniyle 27. tur sonunda güvenlik aracı piste girdi. Otomobilden kopan parçaların temizlenmesi için yarış 30. turda durduruldu.

    Kurallar gereği yarışın 3 saatte bitmesi gerektiği için başlangıçta planlanan 77 turluk mesafe tamamlanamadı.

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #2

    Perez, kariyerinini üçüncü birinciliğini kazandı

    Perez, yeniden başlatılan mücadeleyi, 3 saat dolanana kadar kontrol altında tutarak bu sezon ilk, kariyerinin 3. birinciliğine ulaştı.

    Sainz, liderin 1.1 saniye gerisinde 2'nci, Verstappen ise takım arkadaşının 1.4 saniye uzağında 3. oldu.

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #3

    Verstappen, Leclerc ile puan farkını 9'a çıkardı

    Puanını 125'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, en yakın takipçisi Leclerc ile arasındaki farkı 9 puana yükseltti.

    Sezonun 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si 12 Haziran'da yapılacak.

    Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #4

    Pilotlar

    1. Max Verstappen (Hollanda): 125 puan

    2. Charles Leclerc (Monako): 116

    3. Sergio Perez (Meksika): 110

    4. George Russell (Büyük Britanya): 84

    5. Carlos Sainz (İspanya): 83

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #5

    Takımlar

    1. Red Bull: 235

    2. Ferrari: 199

    3. Mercedes: 134

    4. McLaren: 59

    5. Alfa Romeo: 41

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #6

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #7

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #8

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #9

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #10

    F1 Monako Grand Prix sinde kazanan Perez #11


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı?
    Futbol

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı?

    Can Bonomo: Oğlum artık yürüyor
    Magazin

    Can Bonomo: Oğlum artık yürüyor

    Görüş Bildir