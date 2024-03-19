F1 pilotu Pierre Gasly, Fransız kulübü FC Versailles'a ortak oldu FC Versailles, Formula 1 takımı Alpine'in pilotu Pierre Gasly'nin kulübün üçüncü ortağı olduğunu açıkladı.

AA

Formula 1 takımı Alpine'in pilotu Pierre Gasly, Fransa 3. Futbol Ligi ekibi FC Versailles'a ortak oldu.

FC Versailles'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fransız sürücünün kulübün üçüncü ortağı olduğu belirtildi.

"Bu, çok güzel bir hikayenin başlangıcı olacak"

Kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluluk yaşadığını kaydeden Gasly, şu ifadeler kullanıldı:

Her zaman profesyonel futbolun içinde yer almak istemiştim. Bu, çok güzel bir hikayenin başlangıcı olacak.

Fransa'nın Versay şehrinde 1989 yılında kurulan FC Versailles, 3. Lig'de 32 puanla 10. sırada yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)