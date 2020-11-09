F1 takımı Alpha Tauri'nin aracı Bebek sahilinde arıza yaptı

F1 takımı Alpha Tauri'nin aracı Bebek sahilinde arıza yaptı

Arnavutköy'de çekim yapan F1 takımı Alpha Tauri'nin aracı yolda kaldı; bir süre düzelmesi beklenen araç, arızası devam edince çekici yardımıyla götürüldü.

Formula 1 İstanbul yarışı öncesi heyecan dorukta. Hafta sonu yapılacak yarış öncesi takımlar Türkiye'ye geldi.

F1 araçları, büyük yarış öncesi İstanbul'un değişik yerlerinde trafiğe kapalı alanlarda görüldü.

Arnavutköy'de çekim yapan F1 takımı Alpha Tauri'nin aracı ise yolda kaldı. Vatandaşlar ise şaşkın gözlerle bu anları izledi.

F1 takımı Alpha Tauri'nin aracı İstanbul'da yolda kaldı - İZLE



ALPHA TAURI EKİBİ ARACI İTTİ

Reklam çekimleri için Bebek sahilinde turlayan Alpha Tauri'nin aracının arızalandığı öğrenildi. Problem yaşayan otomobil hareket etmeyince çekici çağıran ekip, daha sonra aracı iterek çekiciye ulaştırdı.

Sosyal medyada bu görüntüler "F1 aracı su kaynattı" esprilerinin yapılmasına neden oldu.

2005 YILINDA MOTORU YANMIŞTI

Red Bull'un 2005 yılındaki gösterisinde, David Coulthard'ın kullandığı gösteri aracının motoru yanmıştı.