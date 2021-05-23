F1'de Monako GP'yi Verstappen kazandı

Formula 1'de Monako GrandPrix'ini Redd Bull pilotu Max Verstappen lider bitirerek yarışmayı kazandı.

Formula 1'in Monako ayağında nefes kesen mücadeleler yaşandı.

Monako'da cumartesi günü pole pozisyonunu Ferrari pilotu Charles Leclerc almıştı ancak yarıştan hemen önce gride geliş turunda şaft arızası yaşayan Monakolu pilot, yarışa daha başlayamadan veda etti.

Bu, ilk cebin boş kaldığı anlamına geliyordu ve Max Verstappen ikinci sıradan start alsa da önü tamamen boştu. Hollandalı pilot, startla birlikte sağa doğru kapanarak yerini korumayı başardı ve gride bakıldığında neredeyse herkesin yeri başlangıç sırasıyla aynıydı.

Turlar ilerledikçe Verstappen ve Valtteri Bottas arasındaki fark ortalama bir ila iki saniye arasında sabitlendi. Aynı şekilde Carlos Sainz da ön bölümdeki mücadeleden kopmadı. Hatta düzenli olarak Bottas'tan daha iyi turlar attı.

BOTTAS YARIŞA VEDA ETTİ

Mercedes yarışın 31. turunda Valtteri Bottas'ı pite aldı ve Fin pilotu erkenden pite alarak avantaj elde etmeye çalıştı. Ancak pit stop esnasında sağ ön lastik çıkarılamadı. Birden fazla tabanca denenmesine rağmen mekanikerler, Fin pilotun sağ ön tekerleğini çıkaramadılar. Bijon dönmediği için de Bottas ikinci götürdüğü yarışa bu şekilde veda etti.

Daha sonra Verstappen ve Sainz iki sorunsuz pit stop gerçekleştirdiler. Bu, galibiyet ve podyumun önündeki son engelin kalktığı anlamına geliyordu.

Pit stopların ardından Verstappen ve Sainz'ın turları oldukça benzerdi. Ancak turlar ilerledikçe ikili arasındaki fark açılmaya başladı.

VERSTAPPEN ZAFERE ULAŞTI

Verstappen, son bölümde hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Monako'daki ilk galibiyetini kazandı.

Hollandalı pilot bu sonuçla hanesine 25 puan yazdırdı ve toplamda 105 puana ulaşarak kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükseldi. Red Bull da bu pistte 2018'den sonraki ilk zaferini almış oldu ve bu yılki ikinci zaferini elde etti.