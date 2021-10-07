F1'in yıldızları Hamilton, Verstappen ve Alonso'dan İstanbul yorumu

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotları, İstanbul Grand Prix'i için ülkemize geldi. Verstappen'in, "Küçükken Formula 1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydi" sözlerine güne damgasını vurdu.

Türkiye Grand Prix'sinde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

HAMILTON'UN SÖZLERİ

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Rusya Grand Prix'sindeki 100. galibiyetinin ardından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "İngiltere'de ülke genelinde ve Londra'da insanlar 100. galibiyete çok sevindiler. Nereye gitsem çevremdekiler çok pozitifti, galibiyeti kutluyordu, bunu beklemiyordum." dedi.





"TÜRKİYE'YE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Deneyimli pilot, galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği geçen yılki Türkiye Grand Prix'siyle ilgili soruya, "Çok çılgıncaydı. Yeniden Türkiye'ye geldiğim için mutluyum. Zor bir yarıştı ama sonrasında podyumun zirvesine çıktık. Yarışta hiç yanlış yapmadık. Duygusal anlar yaşadım." yanıtını verdi.

36 yaşındaki Hamilton, Mercedes'in hafta sonunda yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya yorum yapmaktan kaçındı.





"YAPTIĞIM İŞTEN KEYİF ALIYORUM"

Max Verstappen ile arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl bir stres oluşturduğu yönündeki soru üzerine Hamilton, "Stres yok diyemem orada duruyor fakat biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında olacak olan olur. Bunun için endişelenmiyorum. İnişlerim ve çıkışlarım oldu. İnanılmaz anlar yaşadım. Ne olacağıyla endişelenmiyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.





VERSTAPPEN: FAVORİ PİSTİM TÜRKİYE'YDİ

Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi veren Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu düzenlenecek Türkiye Grand Prix'siyle ilgili, "Küçükken Formula 1 oyunlarında favori pistim Türkiye'ydi. Buraya yeniden gelmek çok heyecan verici. Çok eğleneceğiz. Pist çok ilginç ve mükemmel. Umarım iyi şartlarda yarışırız." dedi.

ALONSO: İSTANBUL'A DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso da Türkiye'deki sporseverlerden övgüyle bahsederek, "İstanbul'a döndüğüm için mutluyum. Zorlu bir pistte yarışacağız. Geçen yıl pist sağanak nedeniyle çok iyi değildi. Bu yıl daha iyi olacağını düşünüyorum. İstanbul'u seviyorum, buradaki taraftarlar çok tutkulu." şeklinde görüş belirtti.

PİSTTE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Öte yandan sürücüler, her yarış haftasında olduğu gibi gün içinde pistte yürüyüş yaptı.

Her yarış öncesinde kıyafetleriyle dikkati çeken Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, İstanbul'da da geleneği bozmadı. Mavi bir kiltle padok alanına gelen Hamilton, foto muhabirlerinin ilgi odağı oldu.

Türkiye Grand Prix'si yarın saat 11.30'daki birinci antrenman seansıyla resmen başlayacak. İlk gün, 15.00'teki ikinci antrenman seansıyla sona erecek.

Formula 1 Türkiye GP için program şu şekilde;