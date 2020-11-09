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- Fernando Alonso: Beni en çok George Russell heyecanlandırıyor
Fernando Alonso: Beni en çok George Russell heyecanlandırıyor
Formula 1'in unutulmaz pilotlarından Fernando Alonso, genç pilotlar arasında kendisini en çok heyecanlandıran ismin George Russell olduğunu duyurdu.
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 11:22
- Güncelleme : 09.11.2020 - 11:37
Formula 1'in efsane pilotlarından Fernando Alonso, geri dönüşü için hazırlıklarını sürdürüyor.
İspanyol pilot, genç pilotlar arasında kendisini en çok heyecanlandıran ismin George Russell olduğunu açıkladı.
"RUSSELL ÇOK ETKİLEYİCİ"
Alonso açıklamasında; "Tüm pilotlar arasında beni en çok heyecanlandıran George Russell oldu. Williams arabasını kullanış şekli ve hatasız olmasının üstüne doğal hız yeteneği de beni çok etkiliyor. O yüzden bir isim vermem gerekirse Russell derim." dedi.
Formula 1'e geri dönmeye hazırlanan Fernando Alonso, gelecek sezon Renault ile beraber tekrar pistlerde olacak.