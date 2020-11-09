Fernando Alonso: Beni en çok George Russell heyecanlandırıyor

Fernando Alonso: Beni en çok George Russell heyecanlandırıyor

Formula 1'in unutulmaz pilotlarından Fernando Alonso, genç pilotlar arasında kendisini en çok heyecanlandıran ismin George Russell olduğunu duyurdu.

Formula 1'in efsane pilotlarından Fernando Alonso, geri dönüşü için hazırlıklarını sürdürüyor.



İspanyol pilot, genç pilotlar arasında kendisini en çok heyecanlandıran ismin George Russell olduğunu açıkladı.

"RUSSELL ÇOK ETKİLEYİCİ"

Alonso açıklamasında; "Tüm pilotlar arasında beni en çok heyecanlandıran George Russell oldu. Williams arabasını kullanış şekli ve hatasız olmasının üstüne doğal hız yeteneği de beni çok etkiliyor. O yüzden bir isim vermem gerekirse Russell derim." dedi.



Formula 1'e geri dönmeye hazırlanan Fernando Alonso, gelecek sezon Renault ile beraber tekrar pistlerde olacak.



