Fernando Alonso pistlere dönüyor

Formula 1'de 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso, 2018 yılında veda ettiği F1 pistlerine geri dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Formula 1 efsanesi, gelecek sezon koltuğuna oturacağı araçla ilk kez Barcelona'da piste çıkacak.

TEST SÜRÜŞÜ BARSELONA'DA

Fernando Alonso gelecek sezon Alpine adını alacak Renault ile yarışacak. Alonso, Renault ile ilk test sürüşünü Barselona'da yapacak. İspanyol pilot 2 dünya şampiyonluğu kazandığı kariyerine başlarken de ilk testini bu pistte yapmıştı.

İspanyol sürücü 2005 ve 2006 yıllarında aynı marka ile şampiyonluğa ulaştı. Ardından Ferrari ve McLaren'de de yarışan Alonso, 2018'de Formula 1'e veda etti.

Renault'nun mevcut pilotu Daniel Ricciardo gelecek sezon Carlos Sainz'ın yerine McLaren'e geçecek. Sainz da Ferrari'den ayrılacak Sebastian Vettel'in koltuğunu devralacak.