Ferrari'ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP'sinde yok Formula 1'de Suudi Arabistan'da yapılacak sezonun ikinci yarışı öncesinde Ferrari'ye kötü bir haber geldi. 29 yaşındaki Carlos Sainz, apandisit ameliyatı sebebiyle yarışta bulunmayacak.

AA

Formula 1 takımlarından Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, apandisit rahatsızlığı nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışamayacak.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, ameliyat edilecek Sainz'ın yerine takımın 18 yaşındaki rezerv sürücüsü Oliver Bearman mücadele edecek.

İlk yarışı Verstappen kazanmıştı

Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk F1 yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın saat 20.00'de yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)