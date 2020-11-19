Dolar
7.6968
-0.2488%
Euro
9.1126
-0.4109%
Altın
1858.48
-0.6325%
Borsa
1282.43
-0.9492%
G. Altın
459.875
-0.9167%
Bitcoin
135567.08
-0.7879%
EXEN Coin
12.31
-0.64%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    FIA, İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi

    Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 13:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    FIA, İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi

    Intercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük motor sporları etkinliği Formula 1TM yarışının ardından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yaşanan tüm süreçlere ilişkin detayların paylaşıldığı bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    VURAL AK RESMEN DUYURDU

    Vural Ak, "9 yıl aranın ardından çok kısa bir sürede hazırlıklarını tamamladığımız bu organizasyondan ülke olarak alnımızın akı ile çıktık. 2020 yılında dünyada en çok insana ulaşan ve etkileşim alan organizasyona imza attık. FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı." dedi.

    FIA, İstanbul Park a 3 yıllık lisans verdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir