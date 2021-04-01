Formula 1, 2021'de Türkiye'de düzenlenebilir

F1 yönetimi, pandemi nedeniyle iptal olması gündemde olan yarışlar yerine Türkiye ve Sakhir Grand Prix'lerini takvime almak için hazırlık yapıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor.

Geçen sezon pandemi nedeniyle Avrupa ve Orta Asya'da düzenlenen yarışlardan sonra bu sezon yeniden diğer kıtalardaki ülkelere yarış verildi.

TÜRKİYE YENİDEN TAKVİME GİREBİLİR

Türkiye ve Sakhir Grand Prix'leri yeniden takvime dahil olabilir. Koronavirüs vakalarının artması, bazı ülkelerin önlemlerini artırması, yarışların iptal olmasına neden olabilir. Sorun yaşamak istemeyen Formula 1 yönetimi, olası iptaller nedeniyle alternatif yarış pistlerini hazır tutmak istiyor.

YARIŞ VERİLİRSE, HAZİRAN AYINDA GERÇEKLEŞECEK

Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen yarıştan memnun olan Formula 1, Türkiye'ye yarış verilmesine sıcak bakıyor. İstanbul'un yeniden ev sahipliği yapması durumunda haziran ayında yarış gerçekleşecek.

Japonya, Meksika, İngiltere, Singapur ve Brezilya gibi koronavirüsün yoğun olduğu yerler ve prosedürler F1 yönetiminin elini bağlıyor.

6 Haziran'da Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan yarış için ise henüz kesin bilgi verilmedi.

Takvimde yer alan 2 Mayıs içinse ülke ve pist belirlenmedi. Yakın zamanda 2 Mayıs ve Azerbaycan için açıklama yapılması bekleniyor.